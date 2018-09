L’Aps décrète un nouveau mot d’ordre de grève de 48 heures

Malgré la reconduction de leur mot d’ordre de grève, les travailleurs de l’Agence Sénégalaise ont réduit les 96 heures qu’ils décrétaient d’habitude jusqu’à 48 heures. Ce geste, assure Bamba Kassé, Secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics/Aps), constitue un gage de bonne foi adressé au ministre de la Communication.



«Nous avons décrété 48 heures de grève, suite aux derniers mots d’ordre de 96 heures. D’abord c’est un gage que nous voulons donner à l’autorité notamment le ministre en charge de la Communication qui nous a reçus vendredi pour discuter avec ses collaborateurs et trouver une solution», a assuré M. Kassé.



En plus de cela, informe le syndicaliste, le Synpics, qui doit organiser une journée de mobilisations nationale au niveau de la Maison de la presse a aussi joué sa partition pour le raccourcissement de ce nouveau mot d'ordre.