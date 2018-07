L'Argentin Nestor Pitana désigné pour arbitrer la finale du Mondial, Malang Diédhou sera...

Referee designations FWC 2018 Match 63: #BEL⁠🆚#ENG⁠ ⁠ ⁠⁠(14 July) Play-off for third place



Referee: Alireza FAGHANI (IRN)

ASR 1: Reza SOKHANDAN (IRN)

ASR 2: Moha. MANSOURI (IRN)

4th Off: Malang DIEDHIOU (SEN)

4th Off: Malang DIEDHIOU (SEN)

Res.Ass: Djibril CAMARA (SEN)