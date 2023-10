L’Armée israélienne annonce avoir perdu deux soldats dans les combats terrestres au nord de Gaza

Tsahal a indiqué dans un communiqué, rendu public sur son site officiel, que le soldat Roï Wolf de la ville de Ramat Gan (au centre) et le soldat Lavi Lifshitz de Modiin Maccabim Reut (au centre) ont été "tués dans des combats dans le nord de la bande de Gaza".



La même source a expliqué que les deux soldats morts servaient dans l’« Unité Givati », qui est l’une des unités d’infanterie de l’armée israélienne sous le commandement Sud.



L'armée israélienne a souligné que deux autres militaires de la même brigade avaient été grièvement blessés lors du même incident, sans fournir plus de précisions.



Le bilan des morts de l'armée israélienne, depuis le début de la guerre le 7 octobre, s'est alors alourdi à 317 soldats.



Plus tôt dans la journée du mardi, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré que les familles des 315 soldats, tués depuis le début de la guerre, avaient été mises au courant.



Selon Hagari, l'armée mène des « combats acharnés » entre ses soldats et les combattants du mouvement Hamas, sans annoncer officiellement le début des combats terrestres, rapporte l’agence de presse turque Anadolu.