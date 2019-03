L’Armp annule l’attribution provisoire du contrat d’affermage à SUEZ et relance la SDE

La Sénégalaise Des Eaux (SDE) revient officiellement dans la course pour l’attribution provisoire du contrat d’affermage d’eau à Dakar. L’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a procédé à un arbitrage après le mémorandum déposé par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement au CRD pour justifier le bien fondé du rejet de l’offre de la SDE et réfuter les moyens tirés des violations des dispositions du Code des Marchés publics.