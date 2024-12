L'Assemblée nationale entame l'examen du projet de Loi de Finances 2025

L'Assemblée nationale entame, ce lundi 16 décembre 2024, les travaux de la Commission des Finances et du Contrôle Budgétaire pour l'examen du Projet de Loi de Finances pour l'année 2025. Ce processus se déroulera du 16 au 22 décembre, avec la participation de l'ensemble des ministres qui défendront devant la Commission élargie les budgets alloués à leurs départements respectifs.



Au cours de cette première journée, trois ministres seront auditionnés par la commission : Le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.



Ces travaux se dérouleront à huis clos, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et ne seront donc pas ouverts à la presse.