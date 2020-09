L'Assemblée nationale met en place une Mission d'information pour inspecter le Plan décennal de lutte contre les inondations

Comme annoncé par sa direction de communication, la semaine dernière, le Bureau de l'Assemblée nationale s'est réunie ce mardi 15 septembre 2020, pour statuer sur le dossier des inondations géré par le Plan décennal de lutte contre les inondations.

À l'issue de cette rencontre présidée par le président Moustapha Niasse, il a été décidé de la mise en place d'une Mission d'information qui va descendre sur le terrain, enquêter et produire un rapport qui sera déposé, "au plus tard le 31 octobre sur la table du chef de l'Etat, avec des conclusions et des recommandations appropriées", note un communiqué de l'institution parlementaire.



La Mission d'information sera composée de députés de la majorité, de l'opposition et des non-inscrits. Elle comprendra une quinzaine de députés et pourra faire appel à l'expertise nationale, dans ses travaux. "Dès sa mise en place dans les prochains jours, elle commencera ses travaux, dans le cadre du délai de six semaines qui lui est imparti. Ses missions sur le terrain cibleront Dakar et toutes les zones géographiques impactées par les inondations", peut-on lire dans le document.



La Mission sera dirigée par un Président. Elle aura un Vice-président et un Rapporteur.