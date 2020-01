L'Australie s'intoxique avec les fumées de feux de forêts géants

Les habitants de Sydney sont d’ordinaire très sportifs. Mais ces jours-ci, ils semblent avoir fait une croix sur leur footing matinal qui aurait pourtant été bienvenu pour évacuer les excès du réveillon.



En cause, la fumée qui stagne dans l’air de la plus grande ville d’Australie. Selon les quartiers, la qualité de l’air oscille entre très mauvaise et dangereuse pour les banlieues du sud-ouest de la ville, celles qui se trouvent au plus près des incendies.



Canberra, ville la plus polluée du monde



Mais cela n’est rien en comparaison avec la capitale Canberra où la teneur en particules fines dans l’air est actuellement 30 fois supérieure au seuil de dangerosité.



Les autorités conseillent aux 390 000 habitants de la ville de rester confinés à l’intérieur et d’éviter autant que possible toute forme d’activité physique.



La capitale australienne que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait classée troisième en 2017 pour sa qualité de l’air est depuis deux jours la ville où la pollution atmosphérique est la plus élevée au monde, passant même devant la ville de New Delhi en Inde qui détient habituellement ce triste record.