L’Eglise recommande de faire les Communions dans le respect strict des mesures barrières (Communiqué)

Les premières Communions et confirmations programmées par le Diocèse de Dakar les 12 et 13 décembre 2020 vont se tenir dans le respect des mesures barrières pendant les officines religieux. Dans un communiqué de l’Archevéché publié ce vendredi, il est demandé aux fidèles de se conformer aux mesures annoncées par le ministère de l’Intérieur jeudi qui consistent, entre autres, à éviter les rassemblements dans les espaces publics et les salles de spectacle. Lisez le communiqué en intégralité !

AYOBA FAYE

