L'Egypte est l'équipe africaine de l'année, selon France Football

Pour la 25e année consécutive, l'hebdomadaire France Football a établi son classement des sélections africaines de l'année 2017. Et tout au sommet, on retrouve le même lauréat qu'en 2016.

Les Pharaons, finalistes de la dernière CAN, ont notamment obtenu leur qualification pour la prochaine Coupe du monde de football, une première depuis 1990. Une performance qui porte aussi la griffe notamment de Mohamed Salah, le milieu offensif star des Egyptiens qui brille à Liverpool. Les résultats ne font pas tout; l'Egypte est aussi louée pour la qualité de sa défense et sa régularité.

Le Sénégal, également qualifié pour le Mondial 2018, est sur la deuxième marche du podium devant le Maroc, puis le Nigeria. En 5e position, on retrouve le Cameroun, champion d'Afrique mais incapable d'arracher sa place pour le rendez-vous en Russie.

La Tunisie, dernier représentant africain au Mondial, est 6e du classement. Le Soudan du Sud, Maurice et enfin les Seychelles sont aux trois dernières places, sachant que la Centrafrique, le Liberia, Sao Tomé-et-Principe, la Sierra Leone et le Soudan ne sont pas classés (ils ont disputé moins de 3 matches dans l'année).