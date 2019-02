L'Egypte et la CAF ont signé l'accord cadre pour la CAN 2019

L'Egypte accueillera la 32eme édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet 2019. Un accord cadre a été signé cette semaine entre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération égyptienne de football. Quelques jours auparavant, le président de la CAF, le Malgache Ahmad, avait été reçu par le président Abdel Fatah al-Sissi. Lors de ces discussions, le chef de l'Etat égyptien avait annoncé avoir chargé les services gouvernementaux de faciliter la modernisation des installations et des infrastructures dans les cinq villes désignées, à savoir Alexandrie, Le Caire, Ismaïlia, Suez et Port-Saïd, avec un effort particulier non seulement sur les stades, mais aussi sur les infrastructures médicales, les moyens de transports et la communication.



Communiqué de la CAF :



M. Ahmad Ahmad, Président de la Confédération Africaine de Football et M. Hany Abo Rida, Président du Comité d'Organisation local et Président de la Fédération Egyptienne de Football ont signé Lundi 25 février 2019 au siège de la CAF, l'accord cadre qui lie les deux parties pour l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Total, Egypte 2019.



Ce document de cent vingt pages résume les engagements des deux entités et détaille les spécifications techniques et financières pour l'organisation de la compétition qui se déroulera en Egypte du 21 juin au 19 juillet 2019.



Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes se déroulera sur cinq sites : Le Caire (deux stades), Alexandrie, Ismaïlia, Suez et Port-Saïd.



Avec Sport