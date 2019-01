L’Egypte se met au Viagra féminin

M. Maraghy affirme que le médicament est sûr et efficace, et que les étourdissements et la somnolence disparaîtront avec le temps - mais de nombreux pharmaciens et médecins ne partagent pas cet avis.



Murad Sadiq indique que le médicament pourrait faire chuter la tension artérielle à des "niveaux alarmants" et pourrait être problématique pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques et hépatiques.



Il prend donc le temps d'explique aux clients les effets secondaires du médicament, mais ces dernier "insistent toujours pour l'acheter".

"Environ 10 personnes par jour viennent acheter le médicament. La plupart d'entre eux sont des hommes. Les femmes sont trop timides pour le demander."



Dans la pharmacie de M. Sadiq, une publicité fait l'éloge de la Flibanserine sous le nom évocateur de "la pilule rose". C'est la version féminine de la "pilule bleue" - un terme utilisé en Egypte pour désigner le Viagra pour hommes.



Mais le fabricant dit que le terme "Viagra féminin" est inexact. "Ce sont les médias qui ont inventé ce nom, pas nous", affirme M. Maraghy.