L’Espagne en état de choc après le décès tragique du médecin du FC Barcelone !

Le Barça endeuillé

Selon les informations de la SER, Carles Miñarro Garcia (40 ans), personnage emblématique du staff du Barça, serait décédé à l’hôtel, pendant la sieste juste après le repas avec l’équipe première. Dévasté après cet événement tragique, le vestiaire des Culers n’a, de son côté, pas tardé à lui rendre hommage. Ainsi, Gavi, Araujo ou encore Ter Stegen ont rapidement adressé leur soutien à la famille et aux proches d’un homme qui était apprécié pour son franc-parler et son professionnalisme. «Difficile de croire et d’accepter tout ce qui s’est passé… Carles, merci beaucoup pour tout ce que tu m’as aidé, non seulement cette année, mais tout au long de ma carrière. Tu nous manqueras beaucoup, et ta personne restera toujours gravée dans nos cœurs et dans les cœurs de ma famille. Doc DEP», ajoutait Dani Olmo.



Mais ce n’est pas tout. Si le Barça est forcément profondément marqué par cette terrible nouvelle, la disparition de Carles Miñarro Garcia a secoué tout un pays, à commencer par la presse espagnole. «Deuil», peut on notamment lire sur la Une de Mundo Deportivo. Une mort tragique également relayée en première page de Sport et Marca alors que les hommages, eux, continuent de se multiplier. Bernal, Fort, Fermín, Sergi Roberto, Eric García, Balde, Iñaki Peña ou encore Iñigo Martínez ont ainsi montré leur soutien à la famille sur les réseaux sociaux alors que Thibault Courtois et Kylian Mbappé ont également communiqué, tout comme l’ensemble des clubs espagnols.



Joan Laporta remercie les instances et Osasuna

«Consterné par la mort soudaine du Dr Carles Miñarro, médecin des services médicaux du Barça. L’un des grands atouts de la médecine sportive dans le pays. Honnête et brillant de discrétion, empathique et très proactif dans la défense de la spécialité et de l’excellence. DEP», a de son côté indiqué le président des médecins de Barcelone. Entraîneur de Benfica et prochain adversaire du FC Barcelone, Bruno Lage s’est lui aussi exprimé sur le sujet : «mes plus sincères condoléances à Barcelone», a notamment déclaré le coach portugais lors de la conférence de presse d’après-match. Parallèlement, plusieurs légendes du club ont également souhaité apporter leur soutien. Enfin, Joan Laporta, président de l’écurie catalane, s’est lui aussi longuement exprimé. «Comme vous pouvez l’imaginer, les joueurs, le staff, l’entraîneur… Ils étaient tous très tristes. Nous l’aimions tous beaucoup. Il est venu à tous les voyages pour s’occuper de tous les joueurs. C’était un grand médecin et un grand professionnel. C’est très triste ce qui s’est passé», a tout d’abord lancé le dirigeant barcelonais.



Et d’ajouter : «dans ces moments de tant de douleur, nous avons considéré que la meilleure chose à faire était de demander le report du match, nous l’avons donc considéré et nous l’avons transmis au président de LaLiga pour expliquer la situation et ce qui s’est passé. Il l’a compris et a initié toutes les procédures pour la suspension. Nous avons eu une compréhension maximale de la part d’Osasuna, de son président Luis et de son équipe de direction et de l’entraîneur, ils nous ont compris dès le premier instant. Ils se sont comportés d’une manière extraordinaire. L’équipe arbitrale l’a également parfaitement compris, pour dire que c’est une nouvelle très douloureuse pour le FC Barcelone. Nous sommes sous le choc parce que tout a été très soudain. Nous avons contacté sa famille, sa mère et son épouse. Pour présenter nos condoléances en ces moments douloureux, surtout pour eux. Nous voulions qu’ils le sachent immédiatement car c’est une nouvelle très importante et encore plus lorsqu’elle implique la suspension du match».





«Carles laisse deux enfants, Gérard et Anna, également à sa femme, qui a été très touchée, comme il est logique et normal. Il faut être à leurs côtés. Nous avons demandé la compréhension des membres et des supporters du Barça qui devaient regarder le match et je l’ai vu lorsque nous l’avons annoncé par les haut-parleurs. Il y a eu des applaudissements et un petit hommage, merci pour la compréhension. Nous avons dû demander le report, les joueurs ont été très touchés et par respect pour Carles Miñarro, sa famille et tout le personnel, l’entraîneur et les collègues du conseil d’administration, nous avons pensé que la meilleure chose était le report du match. Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris la responsabilité de cette décision de leur compréhension, car je crois que nous avons fait de notre mieux et que nous avons pris la décision que nous aurions dû prendre. Merci beaucoup». Sous le choc et dans un climat pesant, le Barça va désormais retrouver le chemin de l’entraînement à la Ciutat Esportiva pour se préparer au match de mardi (18h45) contre Benfica.