L’Espagne inconsolable face au drame de Gavi, une grande menace plane sur Jude Bellingham

Rechute pour Gavi

En Espagne, «le drame Gavi» fait la Une du journal AS. Le Mundo Deportivo en a aussi fait sa Une, tout comme Sport qui écrit simplement "Gavi 5 mois KO". Gavi va devoir rester éloigné des terrains pendant au moins cinq mois après une nouvelle opération, son genou droit nécessitant une intervention plus invasive que prévu. Le milieu de terrain de Barcelone a subi une arthroscopie au cours de laquelle le ménisque de sa jambe droite a dû être suturé. Cette absence est un coup dur pour Barcelone et pour Hansi Flick, qui perd l’un de ses joueurs clés et polyvalents au milieu de terrain. Le jeune international espagnol, dévasté par la nouvelle, voit ses chances de participer à la Coupe du Monde compromises. La saison de Gavi est donc suspendue au moins jusqu’en février, tandis que De Jong et Pedri restent les piliers du milieu blaugrana. Ce nouveau revers rappelle les difficultés passées de Gavi…



Grosse concurrence au Real Madrid

Victorieux 4-1 contre Levante, le Real Madrid continue de briller en ce début de saison. Un match où Vinicius Jr, Mbappé ou encore Franco Mastantuono ont brillé. Les places sont chères cette saison. Le Real Madrid affiche une équipe surdimensionnée et ultra-compétitive, où même Jude Bellingham n’a pas de poste assuré, écrit Marca dans ses colonnes. Tout simplement parce que Xabi Alonso doit gérer une abondance de talents, entre jeunes prometteurs et stars confirmées, tout en maintenant l’équilibre du vestiaire. Mastantuono s’impose déjà comme un joueur clé grâce à son effort constant et son efficacité. Güler continue de progresser et se distingue par sa créativité et ses passes décisives. Cette profondeur d’effectif rend la concurrence féroce, et Bellingham, de retour après son opération à l’épaule, ne sera pas toujours un élément privilégié.



Retour au bercail pour Harry Kane ?

La presse anglaise lâche une bombe sur Harry Kane. Tottenham aimerait accueillir Harry Kane si celui-ci quitte le Bayern en 2026, Thomas Frank assurant qu’il serait le bienvenu. Kane dispose d’une clause à 64 millions d’euros pour partir et aura 33 ans l’été prochain, mais il semble plus enclin à rester en Bavière pour viser titres et records. Le départ de Daniel Levy facilite une éventuelle réunion, Kane ayant de bons rapports avec la nouvelle direction. Cependant, le coût et son salaire élevé compliquent un retour immédiat, les Spurs doivent ajuster leur structure salariale. À long terme, Kane pourrait envisager un retour gratuit ou un départ vers la MLS, où son horizon familial et sportif l’attire.