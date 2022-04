L’Etat du Sénégal lance un Sukuk d’un montant de 300 milliards FCFA via la SOGEPA

L’Etat du Sénégal a émis vendredi 22 avril 2022 un Sukuk d’un montant cumulé de 300 milliards de FCFA via la Société Nationale de Gestion et d’Exploitation du Patrimoine Bâti de l’État (SOGEPA SN), rapporte Financial Afrik.



L’appel public à l’épargne dénommée FCTC Sukuk Ijara SOGEPA SN 2022 est basée sur une émissions de 3 Sukuks via la titrisation. La SOGEPA a été créée en 2021 avec l’objectif de moderniser la gestion financière du patrimoine bâti de l’Etat.



L’opération, conforme aux principes de la finance islamique, est émise sous trois compartiments, à savoir:

-FCTC « SUKUK IJARA SOGEPA SN 5,80 % 2022-2029 » d’un montant de 50 milliards FCFA.



-FCTC « SUKUK IJARA SOGEPA SN 5,95 % 2022-2032 » d’un montant de 50 milliards FCFA.



-FCTC « SUKUK IJARA SOGEPA SN 6,10 % 2022-2037 » d’un montant de 200 milliards FCFA



Selon les premiers retours, l’opération devrait être clôturée par anticipation dés ce mardi 26 avril, ce qui témoigne du fort engouement du marché pour la finance Islamique. Au delà de l’appétit des institutionnels, c’est aussi la signature des acteurs qui ont structuré ce Sukuk qui a été saluée, à savoir ICD, filiale du Groupe de la Banque Islamique (BID), arrangeur de l’opération, Taiba Titrisation, faisant office de société de gestion et CGF Bourse, chef de file d’un syndicat de placement comprenant toutes les SGI agréées de l’UEMOA.



Le Sukuk est un titre financier islamique qui est l'équivalent d'une obligation dans la finance classique et respectant les préceptes religieux de la charia. Il représente une alternative pour des investisseurs qui ne souhaitent pas percevoir des intérêts conformément aux principes de leurs croyances religieuses.



Source: Financial Afrik