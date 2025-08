Secteur minier: 41,425 milliards de FCFA de dividendes versés à l'État, soit une hausse de 126% en 2025

Les revenus miniers de l'État connaissent une progression en 2025. Selon le résumé du dernier rapport, les dividendes perçus ont plus que doublé, affichant une hausse record de 126% par rapport aux années précédentes.



Cette année (2025), l'État a reçu 41,425 milliards de FCFA via la Société des Mines du Sénégal (Somisen), dirigée par Me Ngagne Demba Touré. Cette performance contraste fortement avec la moyenne des quatre dernières années (2021-2024), où les recettes annuelles s'établissaient autour de 18,326 milliards de FCFA.



La majeure partie de ces revenus, soit 29,532 milliards de FCFA, provient de l'Impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM).

Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">