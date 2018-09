L'Ethiopie rouvre son ambassade en Erythrée

L'Éthiopie a rouvert son ambassade dans la capitale érythréenne, Asmara.Il s'agit de la dernière étape dans la restauration des relations diplomatiques entre les deux pays après deux décennies de tension sur fond de conflit frontalier.Le président érythréen Isaias Afwerki et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont assisté à cette cérémonie.Ce dégel des relations au plan diplomatique et économique entre les deux pays ne permet pas d'avoir pour le moment une visibilité sur un autre élément clé du récent accord de paix.Les troupes éthiopiennes ne se sont pas encore retirées du territoire contesté par l'Érythrée qui a été l'élément déclencheur du conflit.Le président somalien, Mohamed Abdullahi Farmajo, se trouve également à Asmara.Mercredi, les trois dirigeants ont signé un accord visant à renforcer les liens politiques et économiques et à coopérer en matière de sécurité régionale.Ils ont également convenu d'aider à atténuer les tensions entre l'Erythrée et Djibouti, selon un tweet d'un porte-parole du président somalien.