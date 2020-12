L'Europe attend avec impatience les grandes retrouvailles entre Messi et Ronaldo, la nouvelle blessure d'Ousmane Dembelé fait la Une

Les retrouvailles entre Messi et Ronaldo sont très attendues…

Le quotidien catalan Sport se projette sur le choc de demain entre le FC Barcelone et la Juventus ! Et ce sont les retrouvailles tant attendues entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui vont cette fois avoir lieu car les deux joueurs sont disponibles et en pleine forme. En effet, le Portugais avait manqué le match aller après avoir été touché par la Covid-19. Mais cette fois, rien ne viendra gâcher ce duel au sommet ! Une rencontre très importante pour les deux équipes puisqu'«elle décidera du classement final de ce groupe G». Une opposition très attendue également au-delà des Alpes qui s'invite sur la Une du Corierre dello Sport qui trépigne d'impatience «pour le duel infini des rois» entre Ronaldo et Messi. Et c'est toute la planète football qui attend ça !



… mais le Barça perd Dembélé

Un Français fait aussi la couverture du journal Sport ce matin. Il s'agit d'Ousmane Dembélé, une nouvelle fois blessé. Il souffre d'une élongation musculaire et devrait manquer au moins 15 jours de compétition. Aucun risque ne sera pris pour une reprise anticipée et il ne pourrait revenir qu'en 2021 si nécessaire. Un coup dur pour le champion du Monde 2018 qui revenait en forme ces dernières semaines mais il n'est toujours pas épargné par les pépins physiques. D'ailleurs comme le rapporte la Cope sur son site internet, Dembélé c'est «512 jours d'absences» pour cause de blessures depuis son arrivée au Barça en 2017. Et la neuvième pour des raisons musculaires…



Tottenham s'affirme un peu plus comme un candidat au titre

En Angleterre, Tottenham n'en finit plus d'impressionner en Premier League. Et une nouvelle fois, les Spurs ont frappé un grand coup, hier, en surclassant Arsenal (2-0). Une victoire précieuse qui leur permet d'asseoir leur place de leader au classement. Et encore une fois, les hommes de José Mourinho peuvent remercier leur duo infernal Heung-min Son - Harry Kane ! L'attaquant est d'ailleurs qualifié de «Roi du Nord» par le Daily Express. En effet, l'Anglais est devenu le meilleur buteur de l'histoire du North London Derby avec 11 buts, devant Emmanuel Adebayor. Pour Mourinho, son équipe a atteint une forme de «maturité.» Ce qui fait dire au Guardian qu'il est temps de «défier les sceptiques» pour cette équipe de Tottenham. Pour le Daily Telegraph, la victoire des Spurs est «une déclaration d'intention pour viser le sommet». Mais attention au champion en titre, Liverpool, qui est loin d'être décroché. Les Reds en ont collé quatre à Wolverhampton, dimanche soir, et reviennent à égalité au classement…