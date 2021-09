L'Europe en ébullition après le record absolu de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé se sent trahi par le PSG

L'Europe en ébullition pour CR7



Et puis à la 89e minute de ce Portugal-Irlande, l'Histoire est venue toquer à la porte. Cristiano Ronaldo s'est envolé, a repris de la tête un centre venu de la droite et a permis au Portugal de revenir à 1-1. Son 110e but en sélection à cet instant. Moment historique puisque CR7 vient de battre le record du nombre de buts inscrits en sélection, tous pays confondus. Une statistique hallucinante, qui en dit long sur la longévité et la régularité du champion. Il inscrira même son 111e pion au bout du temps additionnel pour donner la victoire aux siens (2-1). «Incroyable», titre Record ce matin. «Le record avec le Portugal sur ses épaules», écrit A Bola. «CR111», s'enflamme le Correio da Manhã. C'est tout un pays qui fête son champion. C'est même tout un continent qui se soulève. «CR7 est à l'infini» pour le Corriere dello sport. Le Portugais fait même aussi la première page du Daily Mail du jour.





Mbappé se sent trahi par le PSG

Vous pensiez que le feuilleton était fini ? Vous avez, visiblement, eu tort. La presse madrilène, même deux jours après la fermeture du marché des transferts, semble avoir du mal à tourner la page. As consacre de nouveau sa une ce jeudi à Kylian Mbappé. Pour le média, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il rejoigne le Real Madrid. Le temps d'une saison. «À l'année prochaine», écrit le média avec une photo de l'attaquant parisien aux côtés de Karim Benzema en Équipe de France. Mbappé fait tout pour aller au Real. La preuve avec un nouveau refus de prolongation de contrat fait par le PSG. Un salaire de 45 M€ nets par an ! Mais refusé par le champion du monde 2018. Pourquoi ? Marca estime qu'il se sent trahi par son club, qui n'a pas voulu le lâcher alors que les 200 M€ demandés étaient sur la table. Le Français va donc devoir encore patienter un peu avant de porter la tunique blanche du Real.



L'attaque magique de l'Atlético



Si l'attaque du PSG avec Mbappé, Neymar et Messi ou encore celle de Manchester United avec Cristiano Ronaldo et Sancho vous fait rêver, jetez aussi peut-être un coup d'œil à celle de l'Atlético de Madrid. Avec le recrutement en dernière minute d'Antoine Griezmann, les Colchoneros vont pouvoir rêver d'aligner durant la saison 2021-22 un trio Griezmann-Suarez-João Félix. De quoi commencer à faire rêver la presse espagnole et notamment Marca, qui parle d'un «Super Atlético» ce jeudi. Pour le média, Diego Simeone a désormais plus que jamais les moyens de se battre pour conserver son titre de champion cette année et même de pouvoir rêver d'un beau parcours en Ligue des champions.