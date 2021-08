L’Hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh va être érigé en établissement de niveau 2

Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a pris part avec son collègue de la Santé et de l’Action sociale à la signature d’un protocole d’accord portant érection de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane en établissement public de santé de Niveau 2. Une infrastructure pour laquelle plus de 20 milliards ont été mobilisés.



Selon Amadou Hott, ledit protocole « est le fruit d’une coopération dynamique entre nos départements ministériels et le FONSIS, afin de réaliser le souhait de son Excellence M. le Président de la République, d’ériger l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane en un établissement public de santé de niveau 2, moderne et bien équipé ».



Le ministre invite le FONSIS, « ainsi que tous ses partenaires, à ne ménager aucun effort pour l’exécution rapide de la réhabilitation de cet hôpital, dans un esprit de partenariat avec les départements ministériels, signataires du présent protocole ».



Amadou Hott d’assurer: « Il me plaît d’autant plus de soutenir ce projet que le mode de financement innovant permet de préserver la capacité d’endettement de l’Etat, tout en faisant intervenir un véhicule public d’investissement privilégié. Nous encourageons et soutenons ces schémas d’investissement pour réussir le pari du relèvement de notre plateau médical qui est, par ailleurs, un élément d'attractivité de notre pays »



Le ministre a donne rendez-vous aux Sénégalais avant le Gamou 2021 pour la pose de la première pierre de l’infrastructure.