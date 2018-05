L'Inter-cadre soupçonne une corruption des leaders du G6 par la Première dame

L’implication de la Première dame dans la résolution de la crise scolaire suscite la polémique entre les syndicats d’enseignants. Omar Waly Zoumarou de l'Inter-cadre soupçonne même implicitement des dessous de table dans le but de corrompre les leaders du G6.

Omar Waly Zoumarou dénonce la rencontre entre le G6 et Marème Fall Sall qu'il qualifie de maladroite et cachant des non-dits derrière.



« Ils ont déféré précipitamment à l’invitation. Ils y ont passé la journée, avec tout ce que ça comporte comme ‘’Teranga ‘’ sénégalaise. Aller manger et discuter quelque part avec le maître des lieux, échanger quelques civilités, pourrait peut-être mettre la personne dans des situations assez confortables qui ne lui permettrait pas de tout refuser », dénonce-t-il.

Pour Omar Waly Zoumarou, « aller à un déjeuner à 14 heures, y rester jusqu’à 3 heures du matin. C’est une situation, peut-être, qui les a mis dans une posture inconfortable et ils ne pouvaient pas refuser. Parce qu'en réalité, ce qu'ils ont refusé au chef de l'Etat Macky Sall et au Khalife général des Tidianes, mais ils l'ont accepté pour Madame la Première dame"



Des accusations que le Secrétaire général du Sels/Authentique Abdou Faty balaie d'un revers de la main. "C'est des enfantillages. Nous sommes organisé et à l'abri du besoin. Et puis la Première dame n'est pas institutionnelle pour négocier. Qu'est-ce qu'elle connait en éducation, sinon faciliter les choses", déclare le membre du G6 sur la Rfm.



Pour rappel, alors que les négociations entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement butaient sur des échecs répétitifs, le Première dame est entrée en jeu samedi pour rencontrer les leaders du G6. Une rencontre qui aurait facilité l'audience de ces derniers avec le président de la République le même jour.