L’Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire annonce une grève de 72h à partir du 22 septembre 2025

L'Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire annonce une grève générale de 72 heures, renouvelable, à partir du lundi 22 septembre 2025 à 8h00. Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, cette décision fait suite au préavis de grève déposé le 3 janvier 2024 auprès des services du ministère de la Fonction publique.



Cette action vise à attirer l'attention de l'État sur le non-paiement de l'indemnité de logement, un engagement majeur inscrit dans le Pacte de stabilité sociale. "Nous rappelons que cette mesure a été intégrée dans la loi de finances rectificative, votée le 28 juin 2025, puis promulguée et publiée au Journal officiel le 10 juillet 2025", peut-on lire dans la note.



Depuis cette date, avance la même source, "les travailleurs concernés attendent avec impatience la prise en compte de cette indemnité dans leurs salaires". L'Intersyndicale du secteur public, affiliée à la Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS), espérait que "les engagements pris par le Gouvernement seraient pleinement respectés. Malheureusement, l'indemnité n'a toujours pas été versée, ce qui crée une grande incompréhension et une forte frustration chez les travailleurs".



« Dans ce contexte, nous exigeons des autorités une réponse claire sur les raisons de ce retard. Nous réitérons notre demande que toutes les dispositions nécessaires soient prises sans délai pour le versement effectif de cette indemnité. Nous interpellons directement le président de la République et le Premier ministre afin qu'ils donnent les instructions pour que l'indemnité de logement soit versée aux 16 000 travailleurs de la fonction publique concernés », avancent-ils



Malgré cette action de grève, l'Intersyndicale reste ouverte au dialogue. «Nous exhortons les autorités concernées, notamment, le ministère de la Fonction publique et du Travail, le ministère des Finances, le Haut Conseil du Dialogue social et les centrales syndicales à nous accorder une rencontre cette semaine pour échanger sur la question et trouver une issue favorable».



« Le Président de la République, le Premier Ministre sont aussi interpellé pour donner des instructions à fin que cette indemnité de longuement soit mise en solde aux 16 000 travailleurs de la fonction publique concernés », note le communiqué.

