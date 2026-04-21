L'Iran informe les États-Unis qu'il ne se rendra pas au Pakistan demain pour les négociations

L'Iran a fait part aux États-Unis de la décision de sa délégation de ne pas se rendre au Pakistan demain pour les négociations.



Selon l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim, l'Iran a informé les États-Unis qu'il n'enverrait pas de délégation au Pakistan pour les pourparlers.



Il a ainsi été précisé que la décision de l'Iran de ne pas participer, pour diverses raisons, au deuxième tour des négociations prévu mercredi au Pakistan était désormais définitive, et que cette décision a été transmise aux États-Unis par l'intermédiaire du Pakistan.



Dans de précédentes déclarations, les responsables iraniens avaient souligné que le cessez-le-feu était continuellement violé depuis le premier jour, et que le blocus naval imposé par les États-Unis dans le détroit d'Ormuz constituait un acte de guerre ainsi qu'une nouvelle violation du cessez-le-feu.