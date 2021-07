L'Italie domine la Belgique après un match exaltant et rejoint les demi-finales de l'Euro

S'il fallait désigner dès maintenant le champion d'Europe à main levée, en se basant uniquement sur le jeu développé, l'Italie serait sacrée avec une large majorité. Totalement retrouvée après son match compliqué contre l'Autriche en 8es de finale (2-1 a.p.), la Nazionale, qui avait les faveurs des spectateurs présents à Munich, a alterné folie offensive et phases de gestion maitrisées, pour effacer la Belgique, ce vendredi, en quart de finale de l'Euro (2-1). Elle retrouvera l'Espagne en demi-finales, mardi à Wembley (21 heures), avec l'étiquette d'équipe la plus enthousiasmante du tournoi bien collée dans le dos.



On s'attendait à un choc des styles à Munich, entre le jeu léché des hommes de Mancini, et le pragmatisme de ceux de Roberto Martinez. C'est bien ce qui a été servi. Les entrées froides étaient plutôt belges, dans une round d'observation initial assez éloigné du menu qui a suivi. Lukaku (1re, 4e) et Tielemans (16e) ont essayé timidement, avant deux exploits du futur gardien Parisien Gianluigi Donnarumma, d'une main ferme sur un tir de Kevin De Bruyne, toujours aussi dangereux (22e), puis d'un plongeon souverain sur une frappe de Lukaku, lancé par le même De Bruyne (26e).



Hormis un but refusé pour hors-jeu à Bonucci (13e), l'Italie a mis plus de 25 minutes à vraiment investir la surface belge. Mais dès qu'elle a actionné l'accélérateur de particules, il ne lui a pas fallu longtemps pour faire la différence. Comme il l'a si souvent fait avec l'Inter cette saison, Nicolo Barella a débloqué le match avec classe. Après un mauvais dégagement de Jan Vertonghen, le milieu au visage juvénile a effacé trois défenseurs dans un espace réduit sur un service de Marco Verratti pour ouvrir le score (31e). Et après une frappe de Chiesa de peu à côté (41e), le frisson n'a pas eu le temps de retomber que Lorenzo Insigne avait déjà fait le break, d'un tir téléguidé (44e).



Le Belgique est revenue dans la foulée sur un penalty de l'inévitable Romelu Lukaku (45e+1, 4 buts dans le tournoi), une excellente nouvelle pour le scénario de la rencontre. L'intensité est montée crescendo, avec des actions franches des deux côtés en seconde période. Spinazzola a évité l'égalisation sur sa ligne devant Lukaku (61e), avant de rater la balle de 3-1 (66e). Et il a manquer quelques millimètres aux attaquants belges sur un centre de Chadli (71e). La sortie en pleurs de Spinazzola a glacé les esprits italiens quelques instants, mais la Nazionale a su fermer les espaces dans le dernier quart d'heure pour étendre sa série de victoires (15 de rang) et s'ouvrir un peu plus la route vers le sacre.