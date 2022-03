L'Italie veut sortir Donnarumma de son calvaire au PSG, Chelsea en pleine tempête après les sanctions contre Abramovich

L'Italie veut faire revenir Gianluigi

En Italie, un homme fait la Une des journaux sportifs ce matin, c'est Gianluigi Donnarumma. Après sa boulette et la piteuse élimination de Paris en 8es de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, le gardien italien est au centre des critiques en France. Pour La Gazzetta dello Sport, il n'en faut pas plus pour ramener la «Joconde Donnarumma» dans la Botte. L'ancien Milanais «férocement critiqué en France» et c'est l'occasion pour la Juve de le rapatrier écrit le journal au papier rose. Pour le Corriere dello Sport, c'est «non au lynchage sur Gigio.» «La France le démolit», juge le média. Mais Buffon prend sa défense : «Gigio surmontera lui aussi cette épreuve, il est parmi les trois meilleurs du monde.» Le champion d'Europe a trouvé un avocat partial dans l'ancien numéro 1 des Parisiens.



Les Blues prennent l'eau

Les sanctions prises par le gouvernement britannique contre Roman Abramovich et Chelsea font jaser outre-Manche. Comme le placarde The Guardian sur sa Une tout est «gelé», comme les avoirs de l'oligarque russe. «Chelsea est plongé dans la crise, le chaos et la peur après qu'Abramovich ait été frappé par des sanctions gouvernementales l'empêchant de vendre le club», écrit le quotidien. Le Daily Mirror fait dans le jeu de mot et titre que Chelsea est en «enfer» avec une sanction à «10 milliard d'euros.» «Les sponsors désertent le club. Les rivaux ciblent les stars. Les employés ont peur de perdre leur emplois.» Le Daily Express estime que les Blues sont «choqués et rejetés».



Benzema l'«éternel»

Le quotidien AS a décidé rendre un bel hommage à Karim Benzema, après son triplé et sa prestation monstrueuse contre Paris. Pour le quotidien madrilène, «il est déjà éternel». «Benzema dépasse Di Stéfano parmi les meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid avec 309 réalisation. Il dépasse également Raul en Ligue des champions avec 67 buts. Cristiano Ronaldo est toujours en tête sur les deux tableaux, mais le Français fait déjà partie de ce groupe légendaire», juge le média.