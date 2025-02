L’OCI annonce l’attribution du prix COMSTECH 2025 pour l’innovation scientifique et technologique

Le Secrétariat général de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) a annoncé que le Comité permanent pour la Coopération scientifique et technologique (COMSTECH) décernera son prix prestigieux, le Prix COMSTECH 2025, en reconnaissance des contributions remarquables dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, indique un communiqué.



Selon le communiqué qui n’a pas fourni plus de détail, précise que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 mars 2025.



Le Comité permanent pour la Coopération scientifique et technologique (COMSTECH) est une institution spécialisée de l’OCI dédiée à la promotion de la coopération scientifique et technologique entre les États membres.



Fondé en 1981, le COMSTECH œuvre à renforcer les capacités de recherche et à soutenir l’innovation dans le monde islamique.