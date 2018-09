L’OL et Ferland Mendy devant la justice

L'OL a pris connaissance de l’article publié hier par l’Equipe relatif à une action civile par-devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon qui devrait être intentée contre @ferland_mendy et le Club par un « Avocat / mandataire sportif. https://t.co/T2aClMNLhW

Rififi autour de Ferland Mendy (23 ans). Recruté par l’Olympique Lyonnais la saison passée, le latéral arrivé en provenance du Havre est au coeur d’un différend judiciaire. Hier, L’Equipe indiquait en effet que l’ancien agent du joueur, Laurent Menestrier, a attaqué le joueur pour rupture abusive de contrat. Idem pour l’OL que le représentant accuse d’avoir participé à la manoeuvre. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le club rhodanien via un communiqué.« L’Olympique Lyonnais a pris connaissance de l’article publié hier par l’Equipe relatif à une action civile par-devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon qui devrait être intentée contre Ferland MENDY et le Club par un « Avocat / mandataire sportif ». L’Olympique Lyonnais s’étonne tout d’abord de l’attitude consistant ainsi à annoncer par voie de presse une assignation en justice non encore délivrée en donnant une version unilatérale et inexacte des faits. L’Olympique Lyonnais qui dément tous pourparlers avec « l’Avocat, mandataire sportif en question », est également surpris de la tardiveté de cette réaction, le transfert du joueur Ferland MENDY remontant au 29 juin 2017. L’Olympique Lyonnais a toujours mené ses opérations de transfert dans le respect des règles et il n’entend pas ouvrir un débat médiatique avec « l’Avocat / mandataire sportif » en question réservant respectueusement ses explications au juge civil, et ce avec sérénité et confiance. »