L’OM a totalement choqué le Real Madrid et l’Espagne

Hier soir, Mehdi Benatia a demandé aux joueurs de l’Olympique de Marseille de ne pas baisser la tête après la défaite 2 à 1 face au Real Madrid lors de la 1ère journée de cette nouvelle campagne de Ligue des Champions. Malgré les regrets, le dirigeant phocéen a été fier de son club. «Ça fait mal pour les joueurs qui ont donné (…) J’ai beaucoup de regrets bien sûr. Mais pour moi, aujourd’hui, tu dois être fier de ta prestation. Tu as des joueurs qui n’ont fait que trois entraînements ensemble. Et puis tu joues face à Madrid, tu n’as pas à rougir même si on veut toujours aller vite», a-t-il expliqué face à la presse. En effet, l’OM, à qui on promettait l’enfer, a surpris à Madrid.



L’OM a totalement choqué le Real Madrid e‹

L’OM a surpris

Si le début de la rencontre a laissé penser que les Merengues allaient fesser les Olympiens, la suite de la rencontre a été un peu plus accrochée. Mais les Madrilènes se sont imposés sur le score de 2 à 1, grâce à deux pénaltys transformés par Kylian Mbappé. Après la rencontre, le capitaine des Bleus a salué la prestation de l’équipe chapeautée par Roberto De Zerbi. «Je connais Marseille, j’ai vu tous les matches cette saison leur match contre Lorient. On a mis beaucoup de pression, eux aussi ils étaient cohérents dans ce qu’ils ont produit.» Si KM10 n’a pas été étonné par l’Olympique de Marseille, qu’il connaît parfaitement, cela n’a pas été le cas de son club et de l’Espagne, qui ont été surpris par les coéquipiers de Rulli.



Xabi Alonso était soulagé après cette rencontre piège : «beaucoup de choses se sont passées. Ça a été le match typique de Ligue des Champions à domicile où tout peut arriver. Même si nous avons encaissé un but, nous avons continué et nous sommes rentrés à 1-1 à la pause. En seconde période, le rythme a été moins frénétique, mais j’ai la sensation que nous avons eu des occasions pour marquer. Puis il y a eu le rouge, mais malgré le fait d’avoir été à un de moins, l’équipe a continué à dominer et pousser. C’est une victoire importante pour bien commencer cette première phase de la Ligue des Champions.» Du côté de la presse espagnole aussi, on est content de s’être extirpé du piège marseillais.



Madrid a connu des difficultés

Ancien de la Casa Blanca, Guti, qui est devenu consultant, a confié : «ça a été difficile. Ça a été difficile pour le Real Madrid. En première mi-temps, je pense que le Real Madrid était supérieur, ils ont contrôlé le jeu et ont eu le plus d’occasions. C’est vrai qu’en seconde période, plus à cause de l’aspect physique, l’équipe a un peu baissé de régime et a eu du mal à aller jusqu’au but de l’Olympique de Marseille. C’est une performance individuelle qui a permis de gagner ce match.» Journaliste pour la Cadena SER, Anton Meana a salué le match de l’OM. «L’Olympique de Marseille a bien joué, mais la victoire est à l’avantage des Merengues. Xabi Alonso réalise un excellent début de saison en Ligue des Champions.» AS a aussi été surpris par un «Marseille enjoué».



Le quotidien espagnol a ajouté : «Marseille veut être une équipe de qualité. Ils ont recruté onze joueurs pour dépasser le statut de fidèle adversaire du PSG en France et regagner un peu de prestige en Europe en conservant Roberto De Zerbi, un de ces entraîneurs qui, au-delà des résultats, s’efforcent de laisser leur empreinte : des mouvements de balle impeccables, un pressing ambitieux, des joueurs au jeu de jambes performant, toujours tournés vers l’avant et prenant parfois des risques extrêmes. Il a décidé d’offrir un jeu ouvert, une qualité que l’équipe de Xabi Alonso n’avait pas connue jusqu’alors, et ils lui en ont été reconnaissants, même si son enthousiasme a fortement désorganisé la défense.»



Un match qui va servir à Marseille

AS a ensuite souligné les performances de certains joueurs phocéens : «Marseille a aussi craché du feu. Aubameyang a eu l’occasion de rayer le score du 2-1 (…) Rulli a prolongé son statut de héros. Greenwood et Weah se sont montrés de plus en plus menaçants.» Mundo Deportivo a aussi été emballé par la sortie des troupes de RDZ. «Le Real Madrid a battu Marseille grâce à deux penalties. En vérité, il y a eu 15 minutes spectaculaires en début de match, avec un Real Madrid aux commandes mais incapable de marquer, et une équipe de Marseille qui ne laissait aucun doute sur le fait qu’elle n’était pas venue à Madrid pour le tourisme. Et l’équipe française l’a clairement démontré.»



MD a ajouté que «le Real Madrid a débuté en Ligue des champions avec une victoire âprement disputée» face à Marseille. De son côté, Marca a écrit : «c’est encore Mbappé qui a assuré la victoire, transformant cette fois deux penaltys, dont un sévère, pour une équipe madrilène qui méritait bien mieux en première période.» Le Real Madrid, véritable survivant, s’en sort bien face à une formation olympienne qui leur a donné des sueurs froides, mais qui n’est pas parvenue à les battre. Cela peut donner malgré tout des idées à Roberto De Zerbi, qui va devoir se pencher à présent sur le Classique dimanche face à Paris à l’Orange Vélodrome.