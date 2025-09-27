L’OM leader enflamme la presse française, Harry Kane plus fort que Cristiano Ronaldo

L’OM leader de Ligue 1 !

La victoire de l’OM face à Strasbourg fait la Une de L’Equipe ce matin, un cœur de leader pour des olympiens premiers provisoires qui s’en sont remis à un but dans le temps additionnel pour s’imposer à Strasbourg. L’OM remet les pendules à l’heure pour La Provence, une semaine en Or, ajoute L’Equipe. Après la victoire face au PSG dans le Classique, l’OM enchaîne malgré la prestation mitigée d’Amine Gouiri, titulaire en pointe de l’attaque. Gouiri, entre ombre et lumière, peut-on lire dans La Provence, le joueur a réussi de bonnes choses dans la construction du jeu, mais a pêché dans le dernier geste, des erreurs qui auraient pu coûter cher sans le but libérateur de Murillo.



Le nouveau record pour Harry Kane

En Allemagne, on fête aussi le record d’Harry Kane, joueur le plus rapide à inscrire 100 buts dans un championnat du Big 5. Avec son doublé contre le Werder Breme, il totalise 100 buts en 104 matchs de Bundesliga, et fait mieux que Cristiano Ronaldo en Liga, ou Erling Haaland en Premier League, 105 matchs chacun. Un Kane Centenaire pour Sport, dans la presse allemande, on parle même d’un jubilé pour l’ancien attaquant de Tottenham, définitivement une légende du football.



Arsenal veut prolonger un nouveau cadre après Saliba

Après la prolongation imminente de William Saliba à Arsenal annoncée hier, on a ciblé le prochain joueur à blinder chez les pensionnaires de l’Emirates Stadium, Bukayo Saka. Joyau de l’équipe et de l’académie de Hale End, l’ailier anglais est en fin de contrat en juin 2027, mais hors de question de s’encombrer avec des problèmes de prolongation, on veut boucler l’opération rapidement côté Arsenal. En tout cas Mikel Arteta aimerait beaucoup voir son joueur prolonger de la même manière que William Saliba.