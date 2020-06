L'OM pose 7,5 M€ sur la table pour Lucas Fernandes

Portimonense-Gil Vicente. A priori, l'affiche pour la reprise de la Liga NOS mercredi n'était pas pour attirer les foules. Oui, mais voilà, l'Olympique de Marseille avait un œil très attentif sur cette rencontre. Selon les informations de O Jogo, les Phocéens sont très intéressés par Lucas Fernandes (22 ans), auteur du seul but du match (et quel but, pour un succès des siens 1-0 !).



Mieux, le quotidien sportif portugais révèle que les Olympiens ont même déjà formulé une offre concrète à Portimonense de l'ordre de 7,5 M€. Les décideurs portugais n'ont visiblement pas donné suite. Ils attendent beaucoup plus pour envisager un départ de leur milieu offensif (2 réalisations en 19 apparitions en Liga NOS cette saison). Sous contrat jusqu'en 2023, ce dernier, recruté pour 2,2 M€ à São Paulo l'été dernier au sortir de sa première saison en prêt au Portugal, dispose d'une clause libératoire fixée à 40 M€.



AVB comme joker

Mais, toujours d'après les informations de la publication lusitanienne, sa direction pourrait se montrer réceptive en cas de proposition approchant les 15 M€ (São Paulo dispose de 50% à la revente annonce UOL Esporte). Une somme sur laquelle les pensionnaires de l'Orange Vélodrome ne sont pas forcément capables de s'aligner au regard de leur difficultés économiques actuelles. Les vice-champions de France pourront toutefois s'appuyer sur les bonnes relations d'André Villas-Boas avec les patrons du club portugais.



O Jogo insiste en effet sur ce point, rappelant que l'OM pourrait d'ailleurs effectuer l'un de ses stages de préparation au Algarve, en utilisant les installations de Portimonense pour préparer sa saison prochaine. Dans quels vestiaires Lucas Fernandes, présent dans les sélections de jeunes au Brésil, se trouvera-t-il si ce cas de figure se confirme ? Réponse dans les prochains mois.



Foot Mercato