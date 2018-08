L’OMS préoccupée par l'épidémie d'Ebola en RDC

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se dit encore plus préoccupé par l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo après sa récente visite dans le pays.



Dr Tedros a déclaré que cette épidémie touche plus de femmes et d'enfants que les épidémies précédentes et que sept agents de santé avaient déjà été testés positifs à la maladie.



Plus de quarante personnes en sont mortes dans l'est du Congo, principalement dans la province du Nord-Kivu.



S'exprimant à Genève, M. Ghebreyesus a appelé à davantage d'efforts pour lutter contre la maladie.