Iran: Narges Mohammadi, Prix Nobel de la paix, condamnée à six ans de prison

Un tribunal iranien a condamné Narges Mohammadi, lauréate du Prix Nobel de la paix en 2023, à six ans de prison, a indiqué son avocat à l'AFP dimanche 8 février 2026. La militante des droits humains, âgée de 53 ans, avait été arrêtée le 12 décembre 2025 dans la ville de Mashhad (nord-est) avec d'autres militants, après avoir pris la parole lors d'une cérémonie en hommage à un avocat retrouvé mort.



« Elle a été condamnée à six ans de prison pour rassemblement et collusion en vue de commettre des crimes », a déclaré son avocat, Me Mostafa Nili, ajoutant qu'elle avait également écopé d'une interdiction de quitter le pays pendant deux ans. La militante, détenue depuis décembre, a été condamnée dans une autre affaire à un an et demi de prison pour « activités de propagande » et à deux ans d'exil dans la ville de Khosf, dans la province orientale du Khorassan du Sud, a précisé l'avocat.



Un appel encore possible

Selon la loi iranienne, les peines de prison sont non cumulables. Me Mostafa Nili a toutefois exprimé l'espoir que, en raison du mauvais état de santé de Narges Mohammadi, elle puisse être temporairement « libérée sous caution pour être soignée ». Il a également précisé que le verdict n'était pas définitif et pouvait faire l'objet d'un appel.



Ces 25 dernières années, Narges Mohammadi a été à plusieurs reprises jugée et emprisonnée pour son engagement contre la peine de mort en Iran et le code vestimentaire strict pour les femmes. Elle a passé une grande partie de la dernière décennie derrière les barreaux et n'a pas vu ses deux enfants, qui vivent à Paris, depuis 2015. En décembre 2024, elle avait été libérée pendant trois semaines pour raisons médicales, liées à « son état physique après l'ablation d'une tumeur et une greffe osseuse », selon son avocat.



Même derrière les barreaux, la lauréate du Prix Nobel n'est pas restée silencieuse, organisant des manifestations dans la cour de prison et menant des grèves de la faim.