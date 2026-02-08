L’Afrique du Sud retire ses 700 soldats de la mission de paix de l’ONU en RDC pour raison budgétaire

L’Afrique du Sud annonce retirer ses soldats de la Force de maintien de paix des Nations unies (Monusco) en République démocratique du Congo (RDC). Dans son communiqué, la présidence précise que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé le retrait de ses 700 soldats, à Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, le 12 janvier dernier, lors d’un échange téléphonique. Pretoria retire ses soldats pour des raisons essentiellement budgétaires.

RFI

