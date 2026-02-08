Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

L’Afrique du Sud retire ses 700 soldats de la mission de paix de l’ONU en RDC pour raison budgétaire

L’Afrique du Sud annonce retirer ses soldats de la Force de maintien de paix des Nations unies (Monusco) en République démocratique du Congo (RDC). Dans son communiqué, la présidence précise que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé le retrait de ses 700 soldats, à Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, le 12 janvier dernier, lors d’un échange téléphonique. Pretoria retire ses soldats pour des raisons essentiellement budgétaires.



L’Afrique du Sud retire ses 700 soldats de la mission de paix de l’ONU en RDC pour raison budgétaire
Un retrait pour « réorganiser les ressources de l’armée », écrit la présidence dans son communiqué. Un peu plus de 700 soldats sud-africains étaient déployés en RDC. Le sujet fait très souvent débat en Afrique du Sud, notamment au Parlement, depuis la prise de Goma par le M23. L’année dernière, les appels à rapatrier les soldats sud-africains s’étaient multipliés, après la mort de 14 d’entre eux, dans l’est du pays.
 
Beaucoup pointent du doigt la mauvaise santé financière de l’armée sud-africaine, une institution sous-financée qui ne serait donc plus capable d’assurer des missions à l’étranger. Voilà pourquoi la présidence parle d’une réorganisation des ressources.
 
Matériel vieillissant
Ces difficultés budgétaires sont illustrées par du matériel vieillissant que le pays peine à améliorer. Des soldats déployés en RDC avaient même dénoncé des problèmes de paiement d’allocations. Certains observateurs parlent ici d’une armée au bord de l’effondrement. C’est dans ce contexte critique que Pretoria retire donc 700 soldats de la Force de maintien de la paix de l’ONU, un retrait qui sera achevé à la fin de l'année.
 
Dans son communiqué, Pretoria ajoute que l’Afrique du Sud continuera de soutenir les efforts de paix en RDC.
Autres articles

RFI

Dimanche 8 Février 2026 - 19:21


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter