L’OMS prône une couverture santé en Afrique

C'est une recommandation que l'Organisation mondiale de la santé répète depuis des années : il faut que les couvertures santé soient généralisées dans le monde entier, et en particulier en Afrique.



Pour des raisons de santé publique évidentes, mais puisque le message a l'air d'avoir du mal à passer, l'OMS évoque un nouvel argument, financier cette fois.



Les pertes liées au manque de productivité dû aux épidémies et aux maladies en Afrique s'élèvent en effet à 2 400 milliards de dollars par an. Une somme très élevée qui pourrait pourtant être réduite en suivant les recommandations de l'OMS sur les couvertures santé.



Un tel système est encore très loin d'être généralisé sur le continent, seuls trois pays d’Afrique subsaharienne consacrent suffisamment d'argent pour couvrir les frais de santé de leurs citoyens, et certains États n'offrent même pas de couverture à leurs fonctionnaires.



En conséquence, l'organisation recense 14 millions d'Africains qui basculent dans la pauvreté chaque année à cause des dépenses de santé toujours plus élevées. Il y a pourtant de bons exemples et le Cap-Vert en est un. C'est là que ce rapport a été présenté. 40 % de sa population est couverte par une sécurité sociale.