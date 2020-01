L'ONU appelle à une aide contre les criquets dans l’est de l’Afrique

Un porte-parole de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a demandé une aide pour "éviter toute menace en matière de sécurité alimentaire, fournir des moyens de subsistance et contrer la malnutrition".



L'Ethiopie, le Kenya et la Somalie sont tous aux prises avec des essaims "sans précédent" et "dévastateurs" d'insectes ravageurs, a déclaré la FAO.



L'agence craint que le nombre de criquets pèlerins ne soit multiplié par 500 d'ici juin.



L'Ethiopie et la Somalie n'ont pas connu d'infestation de cette ampleur depuis 25 ans, tandis que le Kenya n'a pas vu une menace acridienne de cette taille depuis 70 ans, a indiqué la FAO en début de semaine.