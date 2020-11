L’Office national des Pupilles de la Nation a primé les pupilles admis au Bac, au BFEM et au CFEE

L’Office national des Pupilles de la Nation a organisé, ce jeudi la 4e édition de la fête de l’Excellence au profit des Pupilles ayant réussi au Bac, au BFEM et au CFEE. Les récipiendaires ont reçu individuellement, pour les bacheliers 100 mille F CFA plus un ordinateur, pour le BFEM et le CFEE, 50 mille F CFA plus de kits scolaires.



Placée sous la présidence du Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Ndeye Saly Diop Dieng, la cérémonie s’inscrit dans une dynamique de l’excellence académique des Pupilles de la Nation.



« Par devoir de reconnaissance et de pédagogie sociale, j’ai pris l’option d’ouvrir toutes les activités destinées aux Pupilles de la Nation par un moment de prière collective à la mémoire de nos disparus. C’est grâce à la conjugaison de nos efforts que l’Office national des Pupilles de la Nation continue sa montée en puissance, et réalise de nouvelles avancées dans son ambition légitime de couvrir l’essentiel des besoins et attentes de ces pensionnaires vers une citoyenneté épanoui et engagée », a déclaré le représentant du Ministre Ndeye Saly Diop Dieng.



Il précise que dans l’exercice de cette responsabilité, en plus de « l’allocation mensuelle de 50.000 F CFA qui est encore versée aux 295 pupilles mineurs actuellement pris en charge », l’Office contribue merveilleusement à l’assistance psycho-sociale, à la protection, à l’éducation, à la couverture sanitaire, à la formation, mais également à l’appui et l’insertion économique des Pupilles.



Poursuivant ses propos, le représentant du Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants d’ajouter : « C’est dans ce cadre que s’inscrit cette cérémonie visant à soutenir et distinguer les pupilles de la nation qui ont réalisé de bonne performance scolaires. Malgré les effets de la Covid19, les pupilles candidat au Baccalauréat, BFEM et CFEE ont obtenu des résultats considérables. Bien au-dessus de la moyenne nationale. C’est surtout cette dimension de performance et de persévérance que vous devez retenir une signification des prix qui vous seront remis ».