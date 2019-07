L'Ofnac n'a reçu que 680 déclarations de patrimoine sur plus de 1000...seuls 8 maires sur 500

Selon Seynabou Ndiaye Diakhaté, ​a présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), « la base de données (de l'Ofnac) a recensé plus de mille personnes qui devraient être assujetties à la déclaration de patrimoine. À ce jour, on est à 680 déclarations de patrimoine reçues. Sur plus de 500 maires, et présidents de conseils départementaux que compte le Sénégal, seuls 8 % sont en règle. Tout le reste de la bande en dépit de la loi, sont dans la nature. Et font fi de leurs obligations légales ».



Seynabou Ndiaye Diakhaté a, lors d'un atelier d’échanges et de sensibilisation, pour une meilleure compréhension de textes de ladite structure, organisé mardi 30 juillet, invité tous les ordonnateurs et comptables publics à faire leur déclaration de patrimoine.



En effet, alors que certaines personnalités, assujetties à la déclaration de patrimoine traînent encore et toujours le pas pour se soumettre à la loi.



Selon la remplaçante de Nafi Ngom Keita, ce moment d’échanges est et de partage est une occasion d’amener les personnes astreintes à faire face à leurs obligations « légales » de se soumettre aux textes de loi en vigueur sur la question.