L’Oms dénonce la « pandémie » de cigarette électronique chez les jeunes dans le monde

L’Agence de santé des Nations Unies appelle les États à prendre des « mesures urgentes » pour contrôler l’usage de la cigarette électronique afin de protéger les enfants.



« A l'heure actuelle, il y a 88 pays qui n'ont pas encore régulé le marketing autour des cigarettes électroniques, et ce sont surtout les enfants, à partir de 8 ans, qui utilisent en nombre ce type de cigarettes », explique le Dr Rudiger Krech, directeur pour la promotion de la santé à l’Oms, au micro d’ONU info.



Inefficaces pour arrêter de fumer



Les cigarettes électroniques sont « inefficaces » pour arrêter de fumer, contrairement aux déclarations de leurs concepteurs. Au lieu de cela, « des preuves alarmantes ont émergé sur les effets néfastes sur la santé de la population », souligne l'Oms.



L'industrie du tabac est responsable du décès de près 8 millions de personnes par an, rappelle le Dr Krech, « et dès que qu'elle constate qu'il y a une diminution de fumeurs, la tactique de cette l'industrie est d'en recruter des nouveaux pour l'avenir et pour ce faire, elle essaie notamment de promouvoir les cigarettes électroniques ». Les jeunes deviennent ainsi les victimes de pratiques commerciales très agressives pour les inciter à « vapoter».



Selon le Dr Krech, les cigarettes électroniques ciblent les enfants par le biais des médias sociaux et des influenceurs, avec au moins 16.000 saveurs. Certains de ces produits utilisent des personnages de dessins animés ou ont des designs élégants qui plaisent à la jeune génération ».



Les enfants piégés dès leur plus jeune âge



« Les enfants sont recrutés et piégés dès leur plus jeune âge pour utiliser des cigarettes électroniques et peuvent devenir accros à la nicotine », dénonce le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Oms dans un communiqué.



Ces campagnes marketing agressives fonctionnent. L'Oms a ainsi constaté une nette augmentation de l'utilisation de la cigarette électronique chez les jeunes. Les cigarettes électroniques qui contiennent de la nicotine créent une forte dépendance et sont nocives pour la santé. Bien que les effets à long terme sur la santé ne soient pas entièrement compris, il a été établi qu'elles génèrent des substances toxiques, dont certaines sont connues pour causer des cancers ou augmenter le risque de troubles cardiaques et pulmonaires.



« L'utilisation de cigarettes électroniques peut également affecter le développement du cerveau et en de traîner des troubles de l'apprentissage chez les jeunes », insiste l'Oms.



Dans ce contexte, l'agence de santé des Nations Unies appelle les Etats à « prendre des mesures fortes et décisives pour empêcher la consommation de cigarettes électroniques chez les jeunes en prônant notamment l'interdiction des arômes »