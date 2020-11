L'Ouragan Eta fait près de 200 morts ou disparus en Amérique centrale

Au total, l'ouragan Eta a fait près de 200 morts ou disparus et des milliers de sinistrés dans sept pays d'Amérique centrale. Le Guatemala, pays le plus touché pour l'instant, compte au moins 150 morts ou disparus, rapporte RFI.



Désormais affaibli en dépression tropicale, il devrait se renforcer pour menacer à partir du dimanche 8 novembre Cuba, la Jamaïque et la Floride.