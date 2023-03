L’UEFA ouvre une enquête contre le Barça sur l’affaire de corruption arbitrale: le club risque gros

Le FC Barcelone toujours plus dans la tourmente. Selon plusieurs médias espagnols, les inspecteurs d'éthique et de discipline de l'UEFA mèneront une enquête sur une éventuelle violation du cadre juridique de l'instance par le club catalan dans le cadre de l'affaire Negreira. Barcelone est sous la menace d'une exclusion des Coupes d'Europe la saison prochaine.



Selon Marca, l'instance européenne estime qu'il existe suffisamment d'arguments pour une violation potentielle du règlement. Elle considère donc qu'il y a un cas à traiter et procède à l'ouverture d'un dossier pour mener une enquête sur l'affaire Negreira.



"Conformément à l'article 31(4) du Règlement disciplinaire de l'UEFA, les inspecteurs d'éthique et de discipline de l'UEFA ont été nommés aujourd'hui pour mener une enquête concernant une éventuelle violation du cadre juridique de l'UEFA par le FC Barcelone dans le cadre du soi-disant 'Caso Negreira', indique le communiqué. De plus amples informations à ce sujet seront disponibles en temps voulu.



L'UEFA suit de très près les poursuites judiciaires

Cela confirme les informations d'El Confidencial qui affirmait, mercredi, que l'instance suivaut de très près le déroulement des poursuites judiciaires engagées contre le club pour avoir versé plus de sept millions d’euros à Enriquez Negreira, quand ce dernier occupait le poste de vice-président de la commission technique des arbitres (CTA).



La justice catalane a récemment poursuivi le club et ses anciens administrateurs pour "administration déloyale, corruption dans les affaires dans sa modalité sportive et faux documents". Si le Barça était reconnu coupbale d'enfreindre l'article 50 des statuts de l'UEFA, il pourrait être exclu de toutes compétitions européennes la saison prochaine.