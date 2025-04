L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de violer la trêve de Pâques annoncée par Vladimir Poutine

« Si la Russie est prête à vraiment s'engager, l'Ukraine fera de même », avait écrit le président ukrainien sur X après l'annoncé du Kremlin, ajoutant qu'il proposait « d'étendre le cessez-le-feu au-delà du 20 avril ». Samedi en fin de journée, Volodymyr Zelensky a toutefois assuré sur X que « des assauts russes se poursuivaient dans plusieurs secteurs du front », tandis qu'une alerte antiaérienne a retenti à Kiev. « Les déclarations de Poutine concernant Pâques n'ont pas été entendues dans les régions de Koursk et de Belgorod », a-t-il aussi écrit.



Volodymyr Zelensky a indiqué sur sa page Facebook dimanche tôt que les tirs d'obus, assauts, et attaques par drone s'étaient poursuivis pendant la nuit, notamment dans les régions de Kherson et de Zaporijjia. « Dans l'ensemble, le matin de Pâques, nous pouvons affirmer que l'armée russe tente de donner l'impression générale d'un cessez-le-feu, tout en poursuivant dans certaines régions des tentatives isolées d'avancer et d'infliger des pertes à l'Ukraine », a écrit le président, citant un rapport du commandant en chef de l'armée ukrainienne Oleksandre Syrsky.



Entre 18h locales et minuit, ce rapport signale « 387 bombardements et 19 assauts par les forces russes » ainsi que l'usage de dizaines de drones. Depuis minuit, « il y a déjà eu 59 cas de bombardements et cinq assauts d'unités russes ». « Les combats se poursuivent et les attaques russes continuent, a déclaré samedi soir le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Oleksandre Prokoudine. Dans certaines zones de la ligne de front, l'artillerie russe continue d'être entendue, malgré la promesse de silence du dirigeant russe. Des drones russes sont utilisés. »



« Poutine vient de faire des déclarations sur sa prétendue disposition à un cessez-le-feu. Nous savons que ses paroles ne sont pas dignes de confiance et nous examinerons les actes, pas les paroles », a mis en garde le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiga. Des soldats ukrainiens ont également exprimé leur extrême méfiance face aux Russes.



En décrétant une trêve surprise à l’occasion des célébrations de la fête de Pâques, Vladimir Poutine démontre une nouvelle fois son aptitude à se trouver là où on ne l’attend pas. Même si, selon lui, cette trêve a été dictée par des considérations humanitaires, on devine également, compte tenu de l’importance de l’Église dans la structure du pouvoir russe, qu’il s’agit d’un signal fort adressé à la population.



Mais surtout, le président russe répond à ses détracteurs - Washington et Bruxelles - qui l’accusent de chercher à gagner du temps avant de mettre en œuvre la trêve de 30 jours promue par l’Ukraine et les États-Unis.



Avec ce cessez-le-feu qui doit se terminer dans la nuit de dimanche 20 à lundi 21 avril, le président russe renvoie la balle à Kiev. Pour Moscou, la façon dont Kiev respectera cette trêve permettra de juger de sa détermination réelle à négocier une solution pacifique avec Moscou.



C’est en effet la première fois, depuis le début du conflit il y a plus de trois ans, que la Russie a ordonné un tel cessez-le-feu. Il touche la totalité du front et est unilatéral. Mais le président russe a toutefois précisé que ses forces armées répondront à toute violation de ce cessez-le-feu, comme à tout autre type de provocation de la part de son ennemi.