L'Ukraine visée par une attaque russe massive au lendemain de sa fête d'indépendance

L'attaque était toujours en cours ce lundi matin où l'on craint une nouvelle salve de missiles sur Kiev. Il y a eu plusieurs alertes pendant la nuit et plusieurs frappes combinées, missiles et drones, ont eu lieu dans la matinée. Tout le pays est en alerte, plusieurs régions sont déjà touchées. Il y a eu des explosions à Loutsk où une personne a été tuée, Kharkiv, Dnipro, Odessa, Kriviy Rih, Vinnytsia, entre autres, ainsi qu'à Kiev dans la capitale, rapporte notre correspondante sur place, Emmanuelle Chaze.



« Quinze régions ont été touchées aujourd'hui par une attaque russe massive. L'ennemi a utilisé différents types d'armes : drones, missiles de croisière, "Kinjal" (missiles hypersoniques, NDLR) », a déclaré le Premier ministre Denys Chmygal sur son compte Telegram. Toujours sur Telegram, les chefs de la région de Dnipropetrovsk, dans le sud-est du pays, et de Zaporijjia, dans le sud, ainsi que le maire de Loutsk, dans le nord-ouest, ont rapporté une victime dans chacune de leurs zones.



Les infrastructures énergétiques de nouveau touchées

Une fois de plus ce sont les infrastructures énergétiques qui sont touchées, il y a des pannes de courant un peu partout dans le pays. Il y a aussi des frappes sur les stations de traitement de l'eau à Kiev.



L'opérateur énergétique ukrainien DTEK a par ailleurs annoncé quelques pannes d'électricité. « Les ingénieurs en électricité travaillent à rétablir le courant », a précisé la mairie de la capitale dans son communiqué. L'attaque de ce lundi visait aussi les installations électriques de la région de Lviv, dans l'ouest du pays. « En conséquence, il y a des coupures de courant partielles dans Lviv et dans la région », a déclaré son gouverneur Maksym Kozytsky sur Telegram. Plus tôt, une attaque contre une installation industrielle dans la région centrale de Poltava a blessé cinq personnes, a déclaré le gouverneur Filip Pronine.



Les Russes sont coutumiers de ce genre de frappes, donc ce n'est pas vraiment une surprise, d'autant qu'on s'attendait à ce que Moscou lance une attaque autour de la date anniversaire de l'indépendance ukrainienne, célébrée le 24 août.



Les frappes russes sur l'Ukraine sont quotidiennes. Ce dimanche à Kramatorsk un missile Iskander s'est abattu sur un hôtel, blessant deux journalistes de Reuters et tuant leur agent de sécurité. Le danger est donc partout et il est aussi quotidien. Le Kremlin avait promis une réponse forte à l'incursion de Koursk, mais ces bombardements sur les infrastructures civiles et non pas militaires, affectent l'Ukraine dans son ensemble depuis février 2022 et dans l'Est du pays depuis 2014.