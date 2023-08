L’Union Africaine suspend le Niger de tous ses organes et institutions

Réuni le 14 août 2023 à Addis Abeba (Éthiopie), le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a décidé de la suspension du Niger de tous ses organes et institutions jusqu’à ce que l’ordre constitutionnel soit rétabli dans ce pays où le Général Tiani a renversé le Président Bazoum.



« conformément aux instruments pertinents de l'UA, en particulier l'Acte constitutif de l'UA, le Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine et la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, de suspendre immédiatement la participation de la République du Niger de toutes les activités de l'UA et de ses organes et institutions jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays », peut-on lire dans le document qui a sanctionné la 1168e réunion du CPS de l’UA



Lequel document ajoute: « À cet égard, exhorte tous les États membres de l'UA et la communauté internationale, y compris les partenaires bilatéraux et multilatéraux, à rejeter ce changement anticonstitutionnel de gouvernement ».