L'Unrwa «incapable d'aider Gaza après février si le financement ne reprend pas»

Les intenses bombardements israéliens se poursuivent dans la bande de Gaza ce lundi 29 janvier et les tensions demeurent en Cisjordanie occupée. La situation humanitaire dans l’enclave palestinienne est de plus en plus désastreuse, et neuf pays ont jusqu'ici suspendu tout financement futur à l'Agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).