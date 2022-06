L’accès au financement des entrepreneurs féminins au cœur d'une rencontre à Dakar

L’accès au financement et la formation restent les principaux défis à relever pour les entrepreneurs féminins. Consciente de ces difficultés, l’organisation Africa Ahead qui se définit comme un catalyseur de capitaux d'investissement dans les PME et les entreprises innovantes à forte croissance, s’est réuni à Dakar ce vendredi, pour aborder la question de l'entreprenariat féminin.



Africa Ahead, comme l’indique sa co-fondatrice Denise Ntonta accompagne « les PME, les organisations publiques et privées, les agences de développement et institutions à but non lucratif au travers de ses filiales, Ahead Investment Services et Ahead Advisory Services, afin de construire un écosystème résilient en Afrique subsaharienne ».



Outre la mobilisation de capitaux d'investissement, Ahead Investment Services offre un « soutien technique sur mesure aux PME, afin d'augmenter leur efficacité et leur rentabilité », rajoute madame Ntonta au cours du programme de la Conférence For’Elle Entrepreneurs ce vendredi à Dakar.



D’ailleurs, For'Elle Entrepreneurs s'inscrit dans la volonté de Ahead Investment services qui promeut trois axes : « l'entreprenariat féminin innovant, le financement et l'accompagnement des femmes entrepreneurs, le rayonnement de l'Afrique sur la scène internationale. »



Lors de cette rencontre 7 femmes entrepreneurs représentant sept secteurs prioritaires pour le développement économique du Sénégal (agriculture, infrastructure, services, énergie, mines, tourisme, sciences/technologie) seront sélectionnées par Ahead Investment Services. Les critères sont « concept innovant dans le secteur dans lequel la société opère, PME incorporée au registre du commerce, avec 2 à 5 ans d'activité, équipe de management locale, clientèle, produits et services établis générant des bénéfices net minimum de $50,000. »