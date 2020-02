L'activiste Ardo Gning libre !

L’activiste Ardo Gning, auteur de l’#Opération_grille_palais,

arrêté vendredi dernier à Tivaoune, puis placé en garde à vue au siège de la Division des investigations criminelles (Dic) pour "appel à l’insurrection" (article 80) vient d'être libéré, ce mardi, après son face-à-face avec le procureur hier lundi.



Son avocat Me Khoureyssi Ba assimile la détention de son client de théâtrale. "Coup de théâtre ! ARDO GNINGUE libre! Un substitut est venu lui signifier qu’il n’a rien fait de répréhensible et que son dossier est donc classé sans suite. Donc 4 nuits de goulag pour rien ... Ardo reprend actuellement des forces au restau du Palais avant de rentrer à Tivaouane", lâche la robe noire.



Pour rappel, jeudi dernier, Ardo Gningue avait lancé l'Opération grille palais" sur les réseaux sociaux pour appeler les Sénégalais à se rendre devant les grilles du Palais afin d'exiger la libération de Guy Marius Sagna, activiste emprisonné depuis plus de deux mois pour avoir manifesté devant la Palais, contre la hausse du prix de l'électricité.