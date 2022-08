L’activité économique interne s’est accrue de 5,6% en juin (rapport)

« Cette performance est attribuable particulièrement au bon dynamisme du tertiaire (+8,1%). En outre, les autres secteurs se sont bien comportés sur la période», a indiqué la DPEE dans son Point de conjoncture du mois d’août.

La publication qui parait trente jours après la fin du mois étudiée note que «sur un an, l’activité économique est ressortie en hausse de 2,1% en juin 2022, à la faveur du secteur tertiaire (+11,7%)». Par contre, sur la période sous revue, le primaire (-0,2%), le secondaire (-8,4%) et les taxes sur biens et services (-7,7%) ont reculé.

L’activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) s’est accrue de 5,6%, en variation mensuelle, au mois de juin 2022, informe la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).