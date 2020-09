L'adjoint au maire de Madina Wandifa épinglé à la Direction des Passeports pour présumé trafic d'extrait de naissance

M.L.Faty doit rendre des comptes à la direction de la Police des étrangers et des titres de voyage. Ce 15 septembre 2020 le Sieur M.L.Faty en compagnie d'une Guinéenne du nom de H.B s'est présentée dans les locaux de la Direction de la Police des étrangers et des titres de voyages pour se procurer un passeport sénégalais.



Le journal "Source A" révèle que c'est au moment de l'enrôlement que les agents de la police ont eu des doutes sur l'extrait de naissance, qu'elle a fourni. Ces derniers ont aussitôt conduit H.Ba et Cie dans le bureau du chef de service qui a ordonné à ses enquêteurs de vérifier l'authenticité du document.



Accablée de questions, la Guinéenne a craché le morceau. Elle narre qu'elle a eu son extrait de naissance au Centre principal de Sakar sis à Sédhiou, avec l'aide de l'adjoint au maire. Très bavarde, elle dit être de nationalité guinéenne et que c'est pour rejoindre son mari établi au Maroc qu'elle s'est délivrée des documents sénégalais. Au tour de M.L.Faty qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés, mais signale avoir rencontré sa complice au Commissariat de Grand-Yoff et qu'il l'a aidé par la suite à avoir la carte nationale d'identité.



Après vérification du sac qu'il détenait, il y avait des documents, à savoir 12 extraits de naissance, 2 copies d'extrait, 5 copies littérales, 2 certificats de décès, un extrait des minutes de greffe et une copie de jugement d'inscription de naissance. Ces documents sont entre les mains du commissariat de Dieupeul.