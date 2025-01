«L'âge d'or de l'Amérique commence», promet Trump lors de son discours d’investiture

Donald Trump a été investi, ce lundi 20 janvier, pour un second mandat à la Maison blanche, lors d'une cérémonie qui marque l'un des retours en politique les plus stupéfiants de l'histoire des États-Unis.



Donald Trump a prêté serment à midi (17h00 TU) au Capitole à Washington. La cérémonie, qui devait initialement se dérouler devant le Capitole, a eu lieu à l'intérieur du complexe du Congrès en raison du froid glacial.



Il a ensuite prononcé son discours inaugural. « L'âge d'or de l'Amérique commence », a-t-il promis. « À partir de maintenant, le déclin de l'Amérique est terminé », a également assuré Donald Trump.



Bien que l'« Inauguration Day » soit traditionnellement consacré à des célébrations en grande pompe, Donald Trump s'est déjà engagé à signer ce jour-là une série de décrets sur des questions comme la sécurité aux frontières ou la production de pétrole et de gaz.