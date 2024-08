L’agence Sénégalais de la Couverture Sanitaire Universelle défend son Directeur général

Via un communiqué publié ce mardi, le SEN du (Couverture Sanitaire Universelle) CSU, constate avec regret la récurrence des attaques contre le Pr Cheikh Tacko Diop.

D’après la note parvenue à pressAfrik, le directeur a pris des mesures qui menacent beaucoup d’intérêts. « Et les personnes dont les intérêts sont menacés s’agitent et véhiculent des contre-vérités dans la presse pour empêcher le Directeur général de continuer la mise en œuvre des réformes du programme » révèle-t-elle.



Selon eux, le Professeur agrégé des universités a fait plusieurs constats et a pris un certain nombre de mesure comme : « La suspension des versements de subventions, majoritairement indues, le lancement d’un audit approfondi des montants réclamés par les mutuelles la mise en œuvre des recommandations des rapports d’audit et d’évaluation et alignement sur les meilleures pratiques observées dans des pays africains performants en matière d’assurance maladie universelle, tels que le Ghana et le Rwanda dont le taux de couverture est supérieur à 90% ».



Poursuivant, la SEN-CSU déclare le directeur général a procédé à la distribution des fonctions entre les mutuelles de santé et la SEN-CSU, au retrait des mutuelles de santé de la gestion de certaines fonctions complexes, à la spécialisation des mutuelles de santé dans les opérations de proximité et à la reprise en main de la gestion des ressources financières pour plus de transparence.



La SEN-CSU se désole également « des attaques personnelles dont certains collègues font l’objet après leur nomination à des postes stratégiques qui, manifestement font des envieux ».