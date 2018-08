L’agent de Keita Baldé remercie l’AS Monaco

Absent du groupe lors de la victoire de Monaco sur la pelouse de Nantes samedi (3-1), Keita Baldé (23 ans) va prochainement s’engager avec l’Inter Milan. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Roberto Calenda, l’agent du Sénégalais, a tenu à remercier le club de la Principauté, exemplaire envers son joueur.



« Aussi, je voudrais remercier Monaco, un club au comportement remarquable : ils ont rendu à Keita le sourire, la sérénité et une légèreté, après des années de tensions et de promesses faites et jamais tenues par la direction de la Lazio. Je ne suis pas surpris qu’ils aient décidé de le laisser aller à Inter : l’opération, une fois pleinement réalisée, sera bénéfique pour tout le monde. » De belles paroles que les dirigeants monégasques devraient apprécier.